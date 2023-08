Lord Of The Lost mit neuem Musikvideo zu “Dead End”

Die Hamburger von Lord Of The Lost haben zu ihrem Song “Dead End” ein neues Musikvideo veröffentlicht. Das Stück stammt vom Nummer 1-Album “Blood & Glitter”, das via Napalm Records erschienen ist. Die Band hat das Video in einem Londoner Underground-Club mit dem englischen Regisseur Caitlin Strokes aufgenommen.

Blood & Glitter 2CD Earbook Tracklist:

CD 1 – Blood & Glitter

Blood & Glitter

Leave Your Hate In The Comments

Absolute Attitude

The Future Of A Past Life (feat. Marcus Bischoff)

No Respect For Disrespect

Reset The Preset (feat. Andy LaPlegua)

Destruction Manual

Dead End

Leaving The Planet Earth

Forever Lost

Save Our Souls (feat. Ally Storch)

One Last Song

The Look (Roxette Cover)

Bonus CD – More Blood & More Glitter

The Curtain Falls

Blood & Glitter (Extended Version feat. Jennifer Batten/Guitarist Michael Jackson)

We Are Immortal (feat. Tribune)

The Sound Of Violence (feat. Aesthetic Perfection)

I Of The Storm (feat. Adrienne Cowan)

See Me Fall (feat. FLYKS)

noituLOVEr

Not My Enemy

Destruction Manual (Family Friendly Version)

Schwarz Tot Gold (feat. SWISS & Die Andern)

One Last Song (Piano Demo – Live at Chameleon Studios)

Blood & Glitter (Piano Version – Live at Sonic Pump Studios)

Not My Enemy (Piano Version – Live at Sonic Pump Studios)

Leaving The Planet Earth (Piano Version – Live at Sonic Pump Studios)

Blood & Glitter (Extended Action Movie Version)

LORD OF THE LOST live 2023:

BLOOD & GLITTER Shows:

23.09.23 UK – London

24.09.23 UK – Bristol SOLD OUT

26.09.23 UK – Southampton

27.09.23 UK – Nottingham SOLD OUT

28.09.23 UK – Wolverhampton

29.09.23 UK – Manchester SOLD OUT

30.09.23 UK – Glasgow SOLD OUT

06.10.23 AM – Yerevan

07.10.23 GA – Tiflis

11.10.23 FR – Lille

12.10.23 FR – Savigny-le-Temple

13.10.23 FR – La Roche-sur-Yon

01.11.23 NL – Tilburg

04.11.23 BE – Ittre

13.12.23 FI – Helsinki

14.12.23 FI – Jyväskylä

15.12.23 FI – Tampere

Special Guest for POWERWOLF:

31.10.23 DE – Düsseldorf

02.11.23 DE – Ravensburg

03.11.23 DE – Bamberg

Festivals:

14.10.23 DE – Cologne / Unter Schwarzer Flagge

17.+18.11.23 DE – Leipzig / Gothic Meets Classic

29.01.-02.02.24 US – Miami / 70000tons of Metal

LORDFEST 2023:

09.12.23 DE – Hamburg

15 Years Of LORD OF THE LOST Tour 2024:

22.03.24 DE – Nuremberg

23.03.24 DE – Munich

24.03.24 IT – Trezzo sull’Adda

26.03.24 CH – Pratteln

27.03.24 FR – Grenoble

29.03.24 ES – Barcelona

30.03.24 ES – Madrid

02.04.24 FR – Paris (FR)

03.04.24 LU – Luxembourg

04.04.24 DE – Frankfurt

05.04.24 DE – Cologne

06.04.24 NL – Amsterdam

17.04.24 CZ – Prague

18.04.24 HU – Budapest

19.04.24 AT – Vienna

20.04.24 DE – Stuttgart

24.04.24 DE – Berlin

25.04.24 PL – Warsaw

26.04.24 PL – Krakow

27.04.24 DE – Leipzig

LORD OF THE LOST – BACK TO EUROVISION:

10.05.24 SE – Malmö

…more dates TBA

LORD OF THE LOST are:

Chris Harms – Vocals, Guitar

Pi Stoffers – Guitar

Class Grenayde – Bass

Gared Dirge – Piano, Synths, Percussion, Guitar

Niklas Kahl – Drums