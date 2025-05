Lorna Shore kehren 2025 mit neuem Album zurück; neue Single „Oblivion“ draußen

Lorna Shore kehren 2025 mit neuem Album namens „I Feel The Everblack Festering Within Me“ zurück. Eine neue Single mit dem Titel „Oblivion“ ist schon draußen und bietet einen guten Vorgeschmack auf das kommende Werk, welches am 12. September 2025 erscheinen soll. Das beeindruckende Musikvideo zum Song, gedreht von Dylan Hryciuk von Versa Films, seht ihr weiter unten.

Sänger Will Ramos sagt über den Track: „Das Schreiben dieses Songs fühlte sich an wie die Kulmination all dessen, was wir in der Vergangenheit getan haben, nur auf die nächste Ebene gebracht; eine weiterentwickelte Version dessen, was Lorna Shore wirklich ist.“ Er fügt hinzu: „Ich stellte mir eine postapokalyptische Welt in der (hoffentlich fernen) Zukunft vor. Eine Welt, in der wir den Samen unserer eigenen Zerstörung gesät haben. Die Vorstellung, dass wir uns etwas Besseres wünschten, hofften, etwas zu tun, das uns in dieser sterbenden Welt retten würde, nur um letztendlich ihre unvermeidliche Zerstörung zu beschleunigen. Das wirft die Frage auf: Was ist richtig? Wissen wir überhaupt, was wir tun? Was haben wir getan, um tatsächlich etwas zu verändern? Bewässern wir die Erde oder schüren wir nur ein ständig wachsendes Feuer?“

I Feel The Everblack Festering Within Me erscheint in den folgenden Formaten:

Digital album – all platforms Ltd. CD Edition in O-Card – all retailers Standard CD Jewelcase – all Australian retailers Ltd. Deluxe Gatefold golden 2LP & Slipmat in O-Card – all ex-US retailers Gatefold black 2LP – all ex-US retailers Ltd. Gatefold dark blue marbled 2LP – Available from cmdistro.de; selected Indie retailers, and Bandcamp (Ltd. 1000 units) Ltd. Gatefold light blue-black haze 2LP – HMV (Ltd. 500 units) Ltd. Gatefold transp. coke bottle green 2LP – Artist First (Ltd. 500 units) Ltd. Gatefold Side A/B split (black&white) 2LP – Impericon (Ltd. 500 units) Ltd. Gatefold transp. magenta 2LP – Impericon (Ltd. 300 units) Ltd. Gatefold clear-lilac haze 2LP – EMP (Ltd. 500 units) Gatefold translucent milky clear 2LP – all US retailers Gatefold Light Blue Marble 2LP – all US Indie retailers Ltd. Gatefold Sea Blue Smoke 2LP – Hot Topic (Ltd. 750 units) Ltd. Gatefold Forevermore 2LP – Band (Ltd. 500 units) Ltd. Gatefold Oblivion 2LP – Band (Ltd. 500 units) Ltd. Gatefold Ever Black 2LP – Band (Ltd. 1000 units) Ltd. Gatefold Lionheart 2LP – Band (Tour) (Ltd. 1000 units)

Pre-save und Vorbestellungen sind über www.lornashoreband.com möglich.

Tracklist:

Prison of Flesh Oblivion In Darkness Unbreakable Glenwood Lionheart Death Can Take Me War Machine A Nameless Hymn Forevermore

LORNA SHORE EU LIVE DATES 2025:

Thu, June 5 Huxleys Neue Welt – Berlin, Germany

Fri, June 6 Alter Schlachthof – Dresden, Germany

Sat, June 7 Rock im Park 2025 – Nürnberg, Germany

Sun, June 8 Rock am Ring 2025 – Nürburg, Germany

Tue, June 10 A2 – Centrum Koncertowe – Wrocław, Poland

Thu, June 12 Rock for People 2025 – Hradec Králové 7, Czechia

Fri, June 13 Nova Rock 2025 – Nickelsdorf, Austria

Sun, June 15 Download Festival 2025 – Derby, United Kingdom

Tue, June 17 Poppodium 013 – Tilburg, Netherlands

Thu, June 19 Copenhell Festival 2025 – Copenhagen, Denmark

Sat, June 21 Graspop Metal Meeting 2025 – Dessel, Belgium

Sun, June 22 Hellfest 2025 – Clisson, France

Wed, June 25 Tons of Rock 2025 – Oslo, Norway

Thu, June 26 Broken Summer 2025 – Stockholm, Sweden

Sat, June 28 Provinssi 2025 – Seinäjoki, Finland

Sun, June 29 Tuska Open Air 2025 – Helsinki, Finland