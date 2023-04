Lustiges Taschenbuch Nr. 17 – Die Wikinger-Expedition Comic Kritik

Die Ausgabe “Lustiges Taschenbuch Nr. 17 – Die Wikinger-Expedition” befand sich kürzlich in einem Offenen Bücherregal und ich wollte, nach dem Fokus auf die Duck’sche Familie, mal in die Maus-Welt eintauchen. Denn hier, ihr habt es erraten, geht es ausschließlich um Micky Maus, Goofy, Minni und andere alte Bekannte. Rund 250 Comic-Seiten gibt es in diesem Buch, das am 1. Januar 1997 erschienen ist und sieben Geschichten enthält.

In der Originalausgabe erschien dieser Band im Jahr 1971 unter dem Titel “Micky und Minni”, die Neuauflage erschien 1977 mit neuem Cover und Titel.

Lustiges Taschenbuch Nr. 17 – Die Wikinger-Expedition (© Egmont Ehapa Media)

Erneut hat ein Band aus der LTB-Reihe seinen Weg zu mir gefunden. Eine weitere ältere Ausgabe, die ich noch aus meiner Kindheit kannte – oder ähnliche. Es hat mir Spaß gemacht “Lustiges Taschenbuch Nr. 17 – Die Wikinger-Expedition” zu lesen. Gleichzeitig fand ich es erstaunlich wie detailreich heutzutage Charaktere aus Comics, Graphic Novels, Mangas et cetera sind. Was nicht negativ klingen soll, es war viel mehr eine Feststellung, eine Ver- und Bewunderung. Ein wahrer Nostalgie-Moment für mich und ein guter noch dazu.

Kaufen könnt ihr es hier.