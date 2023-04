Lustiges Taschenbuch Nr. 5 – Allein auf einer Insel Comic Kritik

Mit dem Fund von “Lustiges Taschenbuch Nr. 5 – Allein auf einer Insel” kürzlich in einem sogenannten offenen Bücherschrank, konnte ich mich wieder in Kindheit und Jugend versetzen, als ich diese kurzweiligen aber schönen Geschichten öfter gelesen habe. Das Taschenbuch mit etwas mehr als 250 Seiten ist ursprünglich am 1. Oktober 1968 (laut Website, “mein” Druck hat ein ©-Vermerk für 1997). Wahrscheinlich beim Verlag Egmont Ehapa Media – zumindest meine Ausgabe.

Lustiges Taschenbuch Nr. 5 – Allein auf einer Insel (LTB5) (© Egmont Ehapa Media)

“Dagobert Duck nimmt sich den Wälzer “Allein auf einer Insel” etwas zu sehr zu Herzen und begibt sich kurzerhand auf die Reise, um sich auf die Spuren der darin enthaltenen Abenteuer zu begeben. Um ihn zu vertreten, tüftelt Daniel Düsentrieb eine Maschine, die dem Milliardär täuschend ähnlich sieht. Es dauert nicht lange, bis die ersten Probleme auftreten. Während Dagobert im Urlaub mit den Panzerknackern unfreiwillig auf Schatzsuche geht, zeigt sich sein technischer Vertreter äußerst fehleranfällig.

Inhalt:

Vorgeschichte

Onkel Dagoberts alte Schreibmaschine

Onkel Dagobert sucht Schutz

Onkel Dagobert allein auf einer Insel

Onkel Dagobert als Alleinerbe

Onkel Dagobert leidet an Ölfieber” (Quelle und Kauf)

Alles in allem einige schöne kurze Geschichten mit dem damaligen üblichen Zeichenstil. Heutzutage sehen diese sicherlich/wahrscheinlich einigermaßen anders aus. Spaß gemacht hat es mir trotzdem und war und ist immer wieder eine schöne Erinnerung. Ein weiteres Taschenbuch habe ich ebenfalls noch gefunden, was ich mir in Kürze auch durchlesen werde.