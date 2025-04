Luvre47 – Depression mit Meerblick CD Kritik

„Ich arbeite meist frei assoziativ“, sagt Luvre47, „Der Albumtitel war als letztes da, plötzlich passte er perfekt.“ Er zieht sich durch das Album, wie ein roter Faden. Er taucht am Ende vom Opener „Genug is nie genug“ auf und dann immer mal wieder. Warum der Albumtitel perfekt passt, erzählt der Rapper so: „Im Januar 2024 war Luvre47 mit seinen acht besten Freunden einen Monat in Thailand. ‘Wir haben eine krank hollywoodreife Villa gemietet, sind Katamaran gefahren, Geld sollte ganz bewusst keine Rolle spielen’, sagt er. ‘Wir haben gottlose Summen ausgegeben, aber plötzlich stand ich da an diesem Infinitypool mitten im Paradies … und es ging mir überhaupt nicht gut, ich war totunglücklich.’“

© Luvre47 – Depression Mit Meerblick

Über ältere Stücke bin ich mit dem Musiker Luvre47 in Kontakt gekommen. Kann nicht mehr genau sagen, welche oder wann. Als dieses neue Album angekündigt wurde, ergriff ich die Chance, wollte dem Ganzen eine Chance auf Albumlänge geben. Das funktioniert bei mir mit aktuellen Rapper eher selten. Auch die Kollabo mit Tjark und Disarstar haben eine größere Rolle gespielt. „Trümmer“ kann ich nach wie vor empfehlen und höre ich immer mal wieder.

Auf „Depression mit Meerblick“ gibt es zwei Stücke mit Feature-Gästen. Einmal: „Air Max 90“ mit Megaloh, der andere „Offiziell“ featuring Kwam.e. Beide Tracks gehen klar und machen Spaß. In dem „Intro“, das hier „Zufriedenheit“ heißt, zum Track „Alditüte“, hören wir Felix Lobrecht mit einer verfremdeten Stimme.

Die Songs führen uns auf Gipfel des Erfolgs, aber auch in das Tal einer Depression, eines Misserfolgs, von Verlusten und von anderen Dingen. Es stellt ein Gleichgewicht her, das gleichzeitig keines ist. Der Grund: Erfolg wird mit Erfolg definiert, keine Facetten. Aber die Gründe, warum jemand ein Tal besucht, ist vielfältig ausgestaltet. Erfolg wird mit Besitztum erreicht, das erhält man durch Geld. Geld ist der Gott. Die Gründe für Abstürze sind indes vielfältig. Aber auch das macht dieses Album, für mich, schon sehr sympathisch, vielfältig und zeigt mir, dass es sich lohnt ein Ohr zu riskieren. Vor allem, wenn man sonst mit aktuellen Sounds und Musikern nicht so viel anfangen kann. Gutes Werk und lief hier die letzte Zeit rauf und runter.

Artist: Luvre47

Albumtitel: Depression mit Meerblick

Label: A Million

VÖ: 4. April 2025