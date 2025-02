Machine Head kündigen 11. Album „Unatøned“ an

Machine Head kündigen ihr 11. Studioalbum “UNATØNED” für den 25. April an. Die erste Single ‘UNBØUND’ ist ab jetzt im Stream und das dazugehörige Musikvideo ist weiter unten zu sehen. Geschrieben wurde es unterwegs – also, on the road, in Hotelzimmern und auf verschiedenen Kontinenten.

UNATØNED wurde zwischen Juli 2023 und Dezember 2024 in Robb’s Jam Room, in den Sharkbite Studios und Drop Of Sun Recording aufgenommen. Das Album wurde von Robb Flynn sowie Zack Ohren produziert, der auch für die Technik verantwortlich war. Das Mischen und Mastering übernahmen Colin Richardson und Chris Clancy bei Audioworks UK und das Mastering der Platte übernahmen Ted Jensen und sein Assistent Justin Shturtz. Die einzige Ausnahme war der Track „LANDSCAPE ØF THØRNS“, der von Flynn und Joel Wanasek produziert wurde, die neben Zack Ohren auch für das Mixen der Single verantwortlich waren. Seth Siro Anton hat erneut das Album-Artwork gestaltet.

© Machine Head – Unatøned (Cover)

UNATØNED Tracklist:

LANDSCAPE ØF THØRNS ATØMIC REVELATIØNS UNBØUND ØUTSIDER NØT LØNG FØR THIS WØRLD THESE SCARS WØN’T DEFINE US DUSTMAKER BØNESCRAPER ADDICTED TØ PAIN BLEEDING ME DRY SHARDS ØF SHATTERED DREAMS SCØRN

MACHINE HEAD sind:

Robb Flynn | Vocals & Guitars

Jared MacEachern | Bass & Vocals

Reece Scruggs | Guitar

Matt Alston | Drums