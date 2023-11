Mad Caddies kündigen neue Single „Palm Trees and Pines“ an

Die Mad Caddies sind gerade auf Europa-Tour und kündigen nun ihre neue Single “Palm Tree and Pines” für eine Veröffentlichung am 24. November 2023 über SBÄM und 55 Rose Records an. Seit 2018 haben die Caddies kein neues Material mehr veröffentlicht. Ihr kommendes Album „Arrows Room 117“, das gemeinsam von SBÄM Records (Europa) und 55 Rose Reccords (USA) veröffentlicht wird, wurde in diesem Zuge ebenfalls angekündigt und ist der Nachfolger zum 2018er Werk „Punk Rocksteady“.

© Mad Caddies – Palm Trees and Pines (Artwork)

SBÄM hat gerade erst mit ihrem bisher größten Festival und der Arbeit an einer 90er-Punkrock-Dokumentation begonnen und hat bereits Bands wie Pulley in ihrem Roster.

Palm Trees & Pines‘ ist eine Nummer der Caddies, die „die Kids nachweislich in Bewegung bringt“, so die Band. „Palms and Pines umfasst alles, was mir an Kalifornien lieb und teuer ist“, sagt Sänger und Bandgründer Chuck Robertson.

„Dieses Album ist sehr persönlich für mich“, führt Robertson weiter aus. „Es repräsentiert 3 Jahre harte Arbeit im Holzschuppen, während die halbe Welt still stand. Während dieser seltsamen Zeit habe ich eine neue Quelle der Kreativität angezapft und neue Erfahrungen mit neuen Freunden und großartigen Musikern geteilt. Dieses Werk und diese Songs zeigen Schmerz und Verrat, Liebe und Verlust und das helle Licht des Neuanfangs.“

„Arrows Room 117“ wird im Jahr 2024 auf SBÄM und 55 Rose Records veröffentlicht.

Current Lineup:

Chuck Robertson – Guitar/Vocals

Jon Gazi – Back/Background Vocals/Percussion

Brandon Landelius – Guitar/Background Vocals

Sean Sellers – Drums

Stepháne Montigny – Trombone/Background Vocals

Jason Lichau – Trumpet/Background Vocals

