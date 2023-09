Madness kündigen Album an, veröffentlichen drei neue Songs

Die Band Madness kündigte kürzlich ihr neues Album an und veröffentlichte in diesem Zuge auch drei neue Songs. Es ist das erste neue Werk seit sieben Jahren und hört auf den Namen “Theatre of the Absurd Presents C’est La Vie”. Es wird am 17. November 2023 via BMG erscheinen. Zusätzlich zu “C’est La Vie” hat die Gruppe auch die beiden Stücke “If I Go Mad” und “What On Earth Is It (You Take Me For?)” veröffentlicht. Madness haben im Jahre 2016 ihr Longplayer “Can’t Touch Us Now” rausgehauen. Nachfolgend gibt es die Albumankündigung und die erwähnten drei neuen Songs.

© Madness – Theatre of the Absurd Presents C’est La Vie (Cover)

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon