Madsen zeigen uns “Das Beste von mir”

Am verganenen Freitag veröffentlichten Madsen ihr neuntes Studioalbum “Hollywood”. Heute erscheint ein neues Video zum Albumsong “Das Beste von mir”, das die Band spontan aus ihren Erlebnissen der letzten Wochen zusammengeschnitten hat. Zwischen Promo-Terminen, TV-Auftritten, Proben und Konzerte genießt die Band aus dem Wendland ihre neugewonnene Freiheit als eigene Labelchefs – “So schön war eine Plattenveröffentlichung noch nie!”

Die Band dazu: “‘Das Beste von mir’ muss nicht zwangsläufig als Liebeslied verstanden werden. Wir als Band empfinden es gerade eher als Bild für unseren Zusammenhalt. Wir haben gerade eine sehr schöne Zeit und die Eindrücke der letzten Wochen spontan in unser Video zum Lied gebastelt: Backstage, im Bus, im Wendland, auf Promo-Reise, in TV Studios. Aber auch Bilder von tollen, aktuellen und älteren Auftritten sind in dem Clip zu sehen. Wir geben das Beste füreinander aber auch für unser Publikum, das uns gerade echt viel schönes Feedback zu unserem Album gibt.”

MADSEN – “Das Beste von mir” (Single) Musikvideo:

24.08. Gießen, Gießener Kultursommer

29.08. Leipzig, Felsenkeller Biergarten (BBQ Blitz, ausverkauft)

30.08. Berlin, :// About Blank (BBQ Blitz, wenige Restkarten)

01.09. Köln, Freideck Kantine (BBQ Blitz)

02.09. Hamburg, Molotow Backyard (BBQ Blitz, ausverkauft)

04.10. AT – Wien, Arena (+ Montreal)

05.10. AT – Linz, Posthof (+ Montreal)

01.12. Berlin, Columbiahalle (+ Deine Cousine)

02.12. Köln, Carlswerk Victoria (+ Deine Cousine)

08.12. München, Tonhalle (+ Deine Cousine)

09.12. Frankfurt, Batschkapp (+ Deine Cousine)

16.12. Dresden, Alter Schlachthof (+ Deine Cousine)

17.12. Oberhausen, Turbinenhalle (+ Deine Cousine)

21.12. Hamburg, Sporthalle (+ FJØRT)