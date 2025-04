Marilyn Manson – One Assassination Under God CD Kritik

Das Album „One Assassination Under God – Chapter One“ („Ein Attentat unter Gott – Kapitel 1“) wurde von den Bandmitgliedern Marilyn Manson und Tyler Bates produziert. Das Cover wurde von Manson selbst gemalt und stellt den Musiker dar. Der Longplayer wurde am 22. November 2024 veröffentlicht, dem einundsechzigsten Jahrestag der Ermordung von John F. Kennedy. Und damit kehrt erneut ein („Antichrist“) Superstar zurück ins Rampenlicht. Was wiederum einmal mehr bescheinigt, dass es die vielfach erwähnte Cancel Culture nicht gibt. Wenn jemand „gecancelt“ wird, ist es von Dauer, alles andere nennt sich ((un)gewollte und / oder kalkulierte) Pause. Wer gecancelt wurde, kommt nicht wieder. Und schon gar nicht erfolgreich(er).

© Marilyn Manson – One Assassination Under God – Chapter 1 (Artwork)

Vier Jahre nach „We Are Chaos“ erschien Ende letzten Jahres nun der Nachfolger. Geplant ist anscheinend ein Mehrteiler („Chapton One“). Produktionstechnisch sicherlich eine gute Platte. Tyler Bater schafft es, das Ganze nach Marilyn Manson klingen zu lassen.

Man bekommt hier auf jeden Fall MM geliefert. Allerdings: wie schon mal dagewesen. Irgendwie. Klar, textlich anders, musikalisch aber weitestgehend ähnlich. Auch wenn Unterschiede hörbar sind, gibt es einen größeren Teil, der die Trademarks enthält.

Die erste Single „As Sick as the Secrets Within“ ist für mich auch das beste Stück auf dem Album. Ein Song über Sucht im Allgemeinen. Der Songtitel eine Referenz an einem Mantra von den Alcoholics Anonymous „we’re only as sick as our secrets“.

Viele Stücke scheinen von Sucht zu handeln. Ob die Texte nun von Reflexion zeugen oder sich in die Opferrolle bugsieren, bleibt wahrlich der Hörerschaft überlassen. Musikalisch wie textlich in Ordnung. Die größte und wichtigste Punkte sind die Anschuldigung, vor allem solche, die bisher weder in die eine noch in die andere Richtung geklärt werden konnten. Diese machen es schwer mit dem Album zu arbeiten, keinen faden Beigeschmack zu haben. Muss jede(r) selbst wissen, ob er/sie sich dieses Werk anhören mag.

Artist: Marilyn Manson

Albumtitel: One Assassination Under God – Chapter One

Label: Nuclear Blast

VÖ: 22. November 2024