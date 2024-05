Maxïmo Park kündigen “Stream Of Life” an, neue Single draußen

Maxïmo Park kündigen ihr neues Album “Stream Of Life” an, das am 27. September über Lower Third erscheinen wird. Mit der Single “Your Own Worst Enemy”, die auf die erste Auskopplung “Favourite Songs” aus dem März folgt, gibt es von der UK-Band einen weiteren Vorgeschmack auf das achte Studioalbum. Im November sind Maxïmo Park dann auch hierzulande auf Tour.

© Maxïmo Park – Stream Of Life

Für “Stream Of Life” hat sich die Band erneut mit Ben Allen (Gnarls Barkley, Animal Collective) zusammengetan, dem Grammy-gekrönten Produzenten, mit dem die Band auch am Vorgängeralbum “Nature Always Wins” (2021) zusammenarbeitete. Pandemiebedingt war es das erste Mal seit acht Jahren, dass alle gemeinsam im Studio waren. Die Band befindet sich in der vielleicht nachdenklichsten Phase, in der sie je war. Leadsänger Paul Smith hat den Titel des Albums einer Kurzgeschichte der ukrainischstämmigen brasilianischen Schriftstellerin Clarice Lispector entnommen, inspiriert von ihrem Bewusstseinsstrom und der Art und Weise, wie sie zum Nachdenken über die inneren Mechanismen der Menschen anregt.

“We’ve always tried to document the world around us at each stage of our lives while subtly nudging the music forward each time – this record continues that mission”, erklärt die Band. “Working with Ben in Atlanta, and Burke in Byker, was as stimulating as it’s ever been, and I think we captured that energy.”

Die neue Single “Your Own Worst Enemy” beschreibt die Dinge, die wir vor uns selbst und anderen verbergen, um unser inneres Gleichgewicht zu bewahren. “’Your Own Worst Enemy’ has a different feel to anything we’ve done before – loose and lean, yet still rocking! It’s about that horrible feeling where you suddenly realise you’ve made a familiar error, and also the lies we tell each other on a daily basis to avoid confrontation or turmoil.”