Mesh kündigen The Truth Doesn’t Matter Tour 2026 an

Mesh haben für April 2026 acht Konzerte in Deutschland und eines in Prag, der Hauptstadt der Tschechischen Republik, unter dem Motto „The Truth Doesn’t Matter“ angekündigt. Diese elektronische Klangreise ist bereits im Vorfeld geplant und soll das kommende nächste Studioalbum der britischen Dark-Synthpop-Band unterstützen, das noch in diesem Jahr angekündigt wird. Alle aktuell bestätigten Konzerte befinden sich weiter unten.

Die neueste Veröffentlichung von Mesh ist die Neuauflage ihres heiß begehrten zweiten Albums „The Point at Which It Falls Apart“ zum 25. Jubiläum in einer remasterten, wunderschönen physischen Version als Hardcover-Artbook, das am 22. November 2024 herauskam. Stream und Tracklist gibt es weiter unten.

MESH “The Point at Which It Falls Apart” (remastered)

Tracklist

I Fall Over Self Healing Lie People Like Me (with this Gun) Needle in a Bruise These Empty Rooms It Scares Me The Damage You Do Fallen My Defender Is Nothing Sacred My Saddest Day Not Prepared

MESH live in Europe 2026

02 APR 2026 Oberhausen (DE) Kulttempel

03 APR 2026 Berlin (DE) Huxleys

04 APR 2026 Hamburg (DE) Docks

05 APR 2026 Leipzig (DE) Felsenkeller

06 APR 2026 Praha (CZ) Lucerna Music Bar

08 APR 2026 München (DE) Backstage

09 APR 2026 Frankfurt (DE) Batschkapp

10 APR 2026 Köln (DE) Carlswerk Victoria

11 APR 2026 Hannover (DE) Pavillon