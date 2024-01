MetalDays 2024 abgesagt!

Folgendes Statement wurde heute von den OrganisatorInnen der MetalDays bekannt gegeben:

„Liebe MetalDays-Community,

mit gemischten Gefühlen teilen wir euch diese Nachricht mit: Die MetalDays werden im Jahr 2024 nicht stattfinden. Aufgrund der aktuellen Herausforderungen, die uns betreffen, mussten wir die schwere Entscheidung treffen die Festivalplanung für dieses Jahr nicht fortzusetzen.

Nach intensiven Diskussionen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wird die MetalDays 2024 verschieben und uns stattdessen auf die MetalDays 2025 konzentrieren, die vom 27. Juli bis 2. August 2025 stattfinden werden.

Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir glauben, dass sie die vernünftigste ist und im besten Interesse aller Beteiligten.

Wie ihr wisst, haben wir im vergangenen Jahr offen über die Herausforderungen gesprochen, mit denen die MetalDays, wie auch viele andere Festivals, im letzten Jahr konfrontiert waren. Die MetalDays 2023 stießen auf noch nie dagewesene Schwierigkeiten aufgrund von Überschwemmungen, die zur Absage der letzten beiden Festivaltage führten. Die Nachwirkungen, verbunden mit finanziellen Rückschlägen, haben es uns schwer gemacht, das Erlebnis zu bieten, das ihr alle verdient habt.

Bei den MetalDays war es von Anfang an unser Ziel, die bestmögliche Veranstaltung zu organisieren. Dabei haben wir die Messlatte sehr hoch gesetzt, denn ihr, liebe BesucherInnen, Bands, AgentInnen, Crew und PartnerInnen, habt nichts Geringeres verdient. In Anbetracht der Umstände ist es der richtige Schritt eine Pause einzulegen und unsere Anstrengungen auf eine hervorragende nächste Ausgabe zu richten. Anstatt uns in einen weiteren Planungszyklus mit finanziellen Herausforderungen zu stürzen, sehen wir dies als eine Gelegenheit eine Auszeit zu nehmen, um uns neu zu formieren.

Wir wünschen euch allen nur das Beste und bedanken uns noch einmal für eure Unterstützung bei jeder bisherigen MetalDays-Ausgabe. Bleibt auf dem Laufenden über unsere Social Media Kanäle und die Webseite. Wir werden uns bald wieder sehen!

Das MetalDays-Team.

https://www.metaldays.net/

*Tickets, die für 2024 gekauft wurden, sind auch für 2025 gültig. Die TicketinhaberInnen werden per E-Mail kontaktiert.

**MetalDays 2024 TicketinhaberInnen können das GoatHell Festival nach wie vor kostenlos besuchen.“

