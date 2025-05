Metallica – Garage Days Re-Revisited CD Kritik

Der vollständige Titel der EP lautet (The $5.98 EP) – Garage Days Re-Revisited ist die erste EP der Thrash-Metal-Band Metallica. Die CD-Version trug den Titel (The $9.98 CD) – Garage Days Re-Revisited. Das Minialbum enthält ausschließlich Coversongs und wurde in nur 6 Tagen aufgenommen. Zeitlich verortet ist das Release nach Master of Puppets. Die remasterte Version erschien im April 2018 via Universal Music.

© Metallica – Garage Days Re-Revisited

Außerdem ist es der erste Tonträger mit Jason Newsted anstelle von Cliff Burton, der 1986, wie bekannt sein durfte, bei einem Unfall mit dem Tourbus starb. Die Stücke auf der sogenannten 5$-EP von Metallica erschienen alle auf dem 8. Studioalbum Garage Inc. Zudem endet die EP mit einer absichtlich verstimmten Variante des Riffs von Iron Maidens Run To The Hills.

Wie schon damals ist der Sound, trotz Remastering, roh und ungestüm und nahezu originalgetreu. Die fünf Cover von damals sind die gleichen geblieben. Darunter, in der Reihenfolge, Helpless von Diamond Head, The Small Hours von Holocaust, The Wait von Killing Joke, Crash Course in Brain Surgery von Budgie und Last Caress/Green Hell von The Misfits.

Eigentlich gibt es zur EP kaum mehr etwas zu sagen. Der Sound ist unverkennbar, dennoch Metallica, eben mit Coverversionen am Start anstatt eigene Stücke. Und alles andere wurde schon gesagt. Die EP war damals beliebt und ist es immer noch. Daher kein Wunder, dass diese wiederveröffentlicht wurde, der Sound rau geblieben ist und so weiter.

Für Sammler und Die-Hard-Fans sicherlich eine gute Sache, für mich ein nettes Beiprodukt.