Metallica kündigen „Load (Remastered)“ an

Metallica kündigen für eine Veröffentlichung am 13. Juni 2025 „Load (Remastered)“ an. Es handelt sich dabei auch um ein limitiertes Deluxe-Box-Set mit bisher unveröffentlichtem Material, inklusive Demos, Rough Mixes, Videos, Live-Aufnahmen und vielem mehr.

Die Neuveröffentlichung ihres fünffach mit Platin ausgezeichneten sechsten Studioalbums „Load“ erfolgt am 13. Juni über das bandeigene Label Blackened Recordings.

© Metallica – Load (Remastered)

Das von Reuben Cohen bei Lurssen Mastering unter der Aufsicht von Greg Fidelman remasterte Load Remastered Limited Edition Deluxe Box Set kann ab sofort unter Metallica.de vorbestellt werden, wo auch alle Details zur Box und die Tracklist zu finden sind. Bei Vorbestellung der Deluxe Box erhält man sofort die Tracks „Until It Sleeps (Remastered)“, „Until It Sleeps (Herman Melville Mix)“, „F.O.B.D. („Until It Sleeps„ Rough Chorus Vocal Idea Mix)“ und „Until It Sleeps (Live at Slim’s, San Francisco, CA – June 10th, 1996)“.

Load (Remastered) wird in verschiedenen Formaten veröffentlicht, darunter als Standard-180-g-2LP, CD, Kassette und digital (einschließlich eines Spatial-Audio-Mixes mit Atmos). Bei Standard-Vorbestellungen gibt es „Until It Sleeps (Remastered)“ als IG, bei Vorbestellungen der Expanded Edition „Until It Sleeps (Remastered)“ und „F.O.B.D. („Until It Sleeps„ Rough Chorus Vocal Idea Mix)“ als IG. Die 2LP-, 3CD-Expanded- und Deluxe-Digitalversionen enthalten zum ersten Mal die erweiterte Version von „The Outlaw Torn“, die ursprünglich aufgrund von Zeitbeschränkungen des CD-Formats für die Veröffentlichung gekürzt wurde.

„Load“ wurde ursprünglich am 4. Juni 1996 veröffentlicht und war das zweite Metallica-Album, das auf Platz 1 der Billboard 200 debütierte, wo es vier Wochen in Folge blieb.