Metallica kündigen “M72 World Tour Live”-Kinoevent im August an

Metallica haben kürzlich ein “M72 World Tour Live”-Kinoevent im August angekündigt. Es handelt sich dabei um zwei Shows, zwei Abende, live aus Texas. Das Highlight findet am 18. und 19. August (dt. Zeit: 19. und 20. August) statt und lädt zum exklusiven Kino-Event ein. Ihre beiden Shows in Arlington, Texas werden als Live-Stream weltweit in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Die Tickets sind bereits erhältlich, hier gibt es alle Infos zu den Kinos etc. Einen Trailer gibt es hier:

METALLICA

M72 WORLD TOUR 2024

Freitag, 24. Mai 2024 München, Olympiastadion

Sonntag, 26. Mai 2024 München, Olympiastadion

72 Seasons Review bei uns.