MilleniumKid kündigt sein Debütalbum „Dystopie“ an, veröffentlicht neue Single „Manchmal“

Der Musiker MilleniumKid kündigt sein Debütalbum „Dystopie“ an und veröffentlicht seine neue Single „Manchmal“. Der Longplayer wird am 11. April 2025 erscheinen. In den vergangenen Monaten erschienen die Hitsingles „Vielleicht Vielleicht“ und „Unendlichkeit“. Außerdem geht es auf seine bisher größte Tournee, der „Fiebertraum Tour 2025“, die ihn ab April durch 14 deutsche Städte führen. Zusätzlich gibt es im Dezember die „Dystopie“-Tour mit 12 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

MilleniumKid – Manchmal

MilleniumKid „Fiebertraum Tour 2025“:

30.04.25 – Braunschweig, KufA-Haus

02.05.25 – Magdeburg, Factory

03.05.25 – Rostock, Peter Weiss Haus

04.05.25 – Flensburg, Kühlhaus

07.05.25 – Würzburg, Cairo

08.05.25 – Saarbrücken, Garage

09.05.25 – Dortmund, Junkyard

10.05.25 – Bremen, Lagerhaus

12.05.25 – Wiesbaden, Schlachthof

13.05.25 – Marburg, KFZ

14.05.25 – Erlangen, E-Werk

15.05.25 – Jena, Kassablanca

16.05.25 – Dresden, Tante Ju

MilleniumKid „DYSTOPIE Tour 2025”:

Sa, 06.12.25 – CH, Zürich, Exil

So, 07.12.25 – Stuttgart, Im Wizemann, Club

Mo, 08.12.25 – München, Technikum

Di, 09.12.25 – AT, Wien, Fluc

Do., 11.12.25 Fulda, Kulturzentrum Kreuz

Sa, 13.12.25 – Berlin, Astra Kulturhaus

So, 14.12.25 – Leipzig, Conne Island

Mo, 15.12.25 – Göttingen, Musa

Di, 16.12.25 – Köln, Gloria

Do, 18.12.25 – Osnabrück, Rosenhof

Fr, 19.12.25 – Regensburg, Alte Mälzerei, Saal

Sa, 20.12.25 – Cottbus, Gladhouse

Ein Interview mit dem Musiker könnt ihr hier lesen: