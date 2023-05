Miyavi kündigt Europa-Tour an

Die japanische Rock-Legende Miyavi kündigte kürzlich eine Europa-Tour an. Seit den früheren 2000er-Jahren unterwegs war als (Teil von) Pillar of Dué le Quartz, Solo und in der neuen Formation The Last Rockstars mit Künstlern von X Japan und L’Arc~en~Ciel. Nun gibt es die Ankündigung einer neuen exklusiven Tour in Europa. Die erste seit 2019. Die Tournee läuft unter dem Namen “20th & Beyond Tour 2023 – Return of the Samurai Guitarist”.

Die Tourdaten und Stationen:

21 SEP Warsaw, Poland

Proxima

23 SEP Bucharest, Romania

Asia Fest

24 SEP Bratislava, Slovakia

Randal Club

26 SEP Prague, Czech Republic

Retro Music Hall

27 SEP Berlin, Germany

SO36

28 SEP Bochum, Germany

Zeche

01 OCT Paris, France

La Maroquinerie

02 OCT London, England

02 Academy Islington

04 OCT Milan, Italy

Magazzini Generali

© Miyavi – 20th & Beyond Tour 2023 – Return of the Samurai Guitarist