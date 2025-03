Modern English – 1 2 3 4 CD Kritik

Modern English aus Colchester, Essex, England, besteht seit dem Jahr 1977, und zwar in der gleichen Kernbesetzung, bestehend aus Sänger Robbie Grey, Gitarrist Gary McDowell, Bassist Mick Conroy und Keyboarder Stephen Walker. Das neue Album „1 2 3 4“ wurde von Mario McNulty (David Bowie, Lou Reed, Nine Inch Nails) produziert, abgemischt von Cenzo Townsend und gemastert in der Abbey Road.

© Modern English – 1 2 3 4

„Bei Modern English fangen wir mit einer Idee an und gehen dann auf leichte Tangenten“, sagt Conroy. „Aber es gibt immer ein oder zwei Songs, die überhaupt nicht nach Punkrock klingen. Sie klingen wie Modern English.“

Conroy und Grey begannen mit der Entwicklung der Musik für 1 2 3 4 während der COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 und tauschten ihre Ideen per Fernzugriff aus. „Uns war allen stinklangweilig, weil wir nichts tun konnten“, erinnert sich Grey. „Die Musik begann sehr schnell zu entstehen.“ Conroy richtete sich ein provisorisches Heimstudio in Suffolk, England, ein, dessen Ausrüstung in einer winzigen Küche untergebracht war („Sobald ich mich eingerichtet hatte, konnte man die Kühlschranktür nicht mehr öffnen“, sagt er).

Die Arbeit an diesem Album über diesen Zeitraum, scheint der Band und den Songs im Allgemeinen gutgetan zu haben. Neben einem Track übers Älterwerden (der Opener „Long in My Tooth“) gibt es auch kritische Texte wie „Not My Leader“ und andere Stücke.

Bis ich mich auf das Album einlassen konnte, verging viel Zeit (vergleiche Release-Date und heutiges Datum). Dazu kamen Krankheit, persönliche Umstände, Tod, Trauer und Co. Und mein Gedächtnis. Irgendwann ist einfach untergegangen, dass ich dieses Album noch besprechen muss.

Es hat sich allerdings gelohnt. Fans, der Band werden ihr Gefallen daran finden und auf „1 2 3 4“ einige eingängigere Stücke vorfinden.

