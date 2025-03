Mono Inc. begrüßen Ilja John Lappin am Bass

Mono Inc. begrüßen den Musiker Ilja John Lappin als neuen Bassisten in der Band. Das gab die Gruppe heute bekannt. Ilja John Lappin ist als Teil von The Hirsch Effekt und Pinhead bekannt, außerdem war einige Male als Vertretung bei Mono Inc. mit dabei.

Mono Inc. schreiben dazu:

“Dass wir unsere Herzen für ihn geöffnet haben, ist nun schon eine Weile her, aber nun ist es offiziell – wir machen es ab heute gemeinsam! Und so viel wir dazu auch fühlen und darüber sagen könnten, an dieser Stelle soll Ilja selbst mit ein paar persönlichen Worten zu Euch sprechen. Bitte heißt ihn herzlich willkommen!

Ilja:

Es ist mir eine Ehre, bekanntzugeben, dass mein Bass und ich ab heute Teil von MONO INC. sind.

Nach ein paar ausfallbedingten Vertretungsshows, zwei erinnerungswürdigen Symphonic Tourneen (2019, 2024), sowie unserem gemeinsamen Open Air Sommer im letzten Jahr, sind wir nicht nur Musiker-Kollegen – vielmehr ist über die Jahre eine innige Freundschaft entstanden, die für besondere Werte wie Solidarität, Toleranz und Liebe steht und – gerade in dieser turbulenten Zeit – ich auch vermitteln möchte.

Umso wichtiger und schöner ist es für mich, dass uns – Katha, Martin, Carl und die gesamte NoCut Family und mich – nicht nur die Vergangenheit verbindet, sondern auch der Blick nach vorn.

Ich freue mich sehr auf diesen gemeinsamen Weg, auf die Erinnerungen und Erfahrungen, die noch gemacht werden wollen, besonders aber auch darauf, die Raven-Community auf unseren Festival Terminen dieses Jahr und unserer großen Headliner-Tour im Herbst zu sehen.

Ich werde mein Bestes geben.

I.”