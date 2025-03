Mono Inc. veröffentlichen neues Video und kündigen neues Album „Darkness“ an

Die Band Mono Inc. veröffentlichen neues Video „In My Darkness“ und kündigen im gleichen Atemzug ihr neues Album „Darkness“ an. Dieser neue Longplayer wird am 15. August 2025 via NoCut erscheinen.

Den Titelsong „In My Darkness“ charakterisiert Bandleader Martin Engler so: „Die Dunkelheit in uns hat ein Recht, da zu sein. Wir alle haben viel ertragen und viel Schmerz spüren müssen – und doch sind wir immer noch hier.“ Genau das macht „In my Darkness“ zu einem Song für diese und für alle Zeit. „Auch wenn die Welt um uns herum im Chaos versinkt. Wir wissen, dass es dieses Licht in uns gibt, das uns in der Dunkelheit Wärme und einen Hoffnungsschimmer senden kann“, beschreibt es Martin Engler. „Wir scheinen für uns – das haben wir schon so oft getan!“.

Seht hier das neue Video von MONO INC. „In My Darkness“:

Album Pre-Order:

https://MonoInc.lnk.to/Darkness

Die Dark-Rock-Band haben 12 Songs auf „Darkness“ gepackt und präsentieren einen Teil davon ab Oktober auch live auf ihrer bisher größten Tour. „Darkness“ kann ab sofort als limitierte Fan-Box, limitierte Premium-Fanbox, Vinyl in verschiedenen Farben, limitiertes Earbook inkl. deutscher Übersetzungen der Lyrics und in vielen weiteren Konfigurationen vorbestellt werden.

MONO INC. Live 2025 – Darkness Tour

Special Guests: Soulbound

02.10.2025 Hannover – Swiss Life Hall

03.10.2025 Filderstadt – FILharmonie

04.10.2025 Oberhausen – Turbinenhalle

10.10.2025 Berlin – Columbiahalle

11.10.2025 Zwickau – Stadthalle

18.10.2025 Hamburg – Inselpark Arena

24.10.2025 Saarbrücken – Garage

25.10.2025 Köln – E-Werk

30.10.2025 Wiesbaden – Schlachthof

31.10.2025 München – Backstage Werk +++ SOLD OUT +++

01.11.2025 CH-Pratteln – Z7

Tickets für die Tour:

https://www.mono-inc.com/shop/de/MONO-INC-Live-2025

© Mono In. Darkness Tour Live 2025

MONO INC.

‘DARKNESS’ (ALBUM)

LABEL: NOCUT

VERTRIEB: SPV

VÖ: 15.08.2025

© Mono Inc. – Darkness



Tracklist:

In My Darkness Lost in Pain Fly Dein Anker The Dark Side of the Sun Unter Deiner Haut We Were Young Ravenheart Abendrot Sea of Love Nothing I Regret Ray of Light

MONO INC. sind:

Martin Engler – vocals

Katha Mia – drums, vocals

Carl Fornia – guitars, vocals

Ilja John Lappin – bass, vocals