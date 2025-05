Mono Inc. veröffentlichen zweite Single und Video „Dein Anker“

Mono Inc. veröffentlichen mit „Dein Anker“ ihre zweite Single aus dem neuen Album „Darkness“ via NoCut. Außerdem bekam der Track noch ein Video spendiert. Das Album erscheint am 15. August 2025.

„Dieser Anker kann ein anderer Mensch sein, ein Tier, ein Gegenstand oder auch wir selbst, indem wir uns gute Gedanken senden oder eine schöne Erinnerung abrufen“, sagt Martin Engler, der für das neue Album insgesamt vier Stücke mit deutschen Texten geschrieben hat.

© Mono Inc. – Dein Anker

Seht hier das neue Video von MONO INC. “Dein Anker”:

Darkness Tracklist:

In My Darkness Lost in Pain Fly Dein Anker The Dark Side of the Sun Unter Deiner Haut We Were Young Ravenheart Abendrot Sea of Love Nothing I Regret Ray of Light

MONO INC. Live 2025 – Darkness Tour

Special Guests: Soulbound

02.10.2025 Hannover – Swiss Life Hall

03.10.2025 Filderstadt – FILharmonie

04.10.2025 Oberhausen – Turbinenhalle

10.10.2025 Berlin – Columbiahalle

11.10.2025 Zwickau – Stadthalle

18.10.2025 Hamburg – Inselpark Arena

24.10.2025 Saarbrücken – Garage

25.10.2025 Köln – E-Werk

30.10.2025 Wiesbaden – Schlachthof

31.10.2025 München – Backstage Werk +++ SOLD OUT +++

01.11.2025 CH-Pratteln – Z7