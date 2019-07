Mord auf Shetland Staffel 2 DVD Kritik

Während der Überfahrt vom Festland auf die Insel Shetland lernt die junge Hotelfachfrau Leanne (Sara Vicars) den Altenpfleger Robbie (Andrew Rothney) kennen. Sie verliebt sich Hals über Kopf in den lebensfrohen Mann, muss aber am nächsten Morgen feststellen, dass Robbie verschwunden ist. Sie alarmiert die Polizei, der aber zuerst die Hände gebunden sind, da Leanne nur den Vornamen des Mannes hat.

Plötzlich wird am Strand eine riesige Menge Ecstasy angespült, welches leider auch von einem kleinen Jungen eingenommen wird. Als DI Jimmy Perez (Douglas Henshall) in die Ermittlungen einsteigt, findet er einen Rucksack mit den Drogen und auch dem Namen von Robbie. Zusammen mit seinem Team DS Allison „Tosh“ McIntosh (Alison O’Donnell) und DC Sandy Wilson (Steven Robertson) startet Perez die Suche nach dem Vermissten und nun auch noch scheinbaren Drogendealer.

Als ersten und einzigen Verdächtigen hat die Polizei nur den Sicherheitsexperten Michael Maguire (Ciarán Hinds), der auf der Fähre scheinbar einen großen Streit mit Robbie hatte. Leider bewahrheitet sich jegliche Befürchtung und kurz darauf findet man die Leiche von Robbie in einem Container. Nun handelt es sich nicht mehr nur um einen Vermissten- sondern um einen Mordfall.

Der Fall ist dabei aber viel komplexer als angenommen. Es stellt sich heraus, dass Michael durch das Zeugenschutzprogramm auf Shetland ist und dass es wohl eine undichte Stelle gab, die seinen Aufenthaltsort verraten hat. Michael wird kurz darauf von einem Killer erschossen. Arthur McCall (James Cosmo) gegen den er aussagen sollte, kommt wieder auf freien Fuß und stellt gleich mal klar, wer nicht mit der Polizei in Kontakt treten möchte. Perez lässt sich davon natürlich nicht einschüchtern, was eine Person aus seinem Team teuer bezahlen muss. Doch damit ist die Suche nach dem Mörder noch lange nicht vorbei.

Lange hat es gedauert bis nun die zweite Staffel der schottischen Krimiserie „Mord auf Shetland“ über die deutschen Bildschirme gelaufen ist. Nach knapp 2 Jahren ist es nun endlich soweit und Staffel zwei kann käuflich erworben werden. Man erhält dann alle drei Filme die einen kompletten Fall abdecken, der verworrener gar nicht sein kann.

Was hier in Deutschland als Staffel 2 betitelt ist, stellt aber eigentlich schon die dritte Staffel der Serie dar. Dabei ist die Atmosphäre wieder unglaublich dicht und auch passend zur Insel unglaublich düster. Die Ermittler werden wieder auf eine harte Probe gestellt, nicht nur beruflich sondern auch privat.

Ebenso wie „Vera“ stammen auch die Figuren aus „Mord in Shetland“ aus der Feder der britischen Krimiautorin Ann Cleeves. Diese ist für ihre schrulligen Figuren und auch ihre gut durchdachten Handlungen bekannt, was man bei dieser Serie auch wieder mal ganz gut sehen konnte.

Mit hat die zweite Staffel gut gefallen. Am Anfang war sie etwas langatmig, doch schnell bekam die Reihe eine neue Wendung, so dass sie vor allem im letzten Film unglaublich spannend war. Ich hoffe, dass wir hier in Deutschland noch in den Genuss der folgenden Staffeln kommen werden und wenn, dass wir nicht so lange auf die Fortsetzung warten müssen wie bei dieser zweiten Staffel.

Meine Meinung: 9 von 10 Punkten