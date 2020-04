Mord auf Shetland Staffel 3 DVD Kritik

Nach knapp 20 Jahren wird Thomas Malone (Stephen Walters) aufgrund eines Formfehlers aus einer lebenslangen Haft wegen Mordes entlassen. Da er die ganze Zeit der Haft auf „unschuldig“ plädiert“ hat und sich nun bestätigt sieht, beschließt er wieder zurück in seine Heimatstadt auf Shetland zu fahren. Dort wird aber nicht mit offenen Armen empfangen, sondern die Bewohner der Insel haben immer noch Vorbehalte gegen ihn und behandeln ihn immer noch als Killer.

Auch bei der Polizei glaubt einzig DI Jimmy Perez (Douglas Henshall) an die Unschuld des jungen Mannes. Um dies zu beweisen nimmt er die Polizeiarbeit von vor zwanzig Jahren wieder auf und fragt erst einmal bei Drew McColl (Sean McGinley) dem damaligen Ermittler nach. Dieser verstrickt sich in seinen Aussagen und auch die Pause in den Aufnahmen der Befragungen tragen nicht gerade zur Glaubwürdigkeit der Ermittlungsergebnisse bei.



Fast gleichzeitig wird die junge Reporterin Sally McColl (Amy Lennox) ermordet aufgefunden. Da diese die Tochter von Drew ist vermutet man, dass es Malone war, der Rache an seinem „Peiniger“ nehmen wollte. Jimmy beauftragt seine Ermittlerin DS Allison „Tosh“ McIntosh (Alison O’Donnell) in dieser Sache genauer zu ermitteln.

Schnell entdeckt sie in Sallys Aufzeichnungen Ungereimtheiten bei einem Unfall in einem norwegischen Energiekraftwerk. Ihre Ermittlungen führt die Polizei in die norwegische Stadt Bergen, wo dieses Unternehmen den Hauptsitz hat.

Schnell wird aber klar, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist, denn irgendwie hat Sally eine Verbindung zu einer rechtsradikalen Partei gefunden. Waren Mitglieder aus dieser Partei für ihren Tod verantwortlich, oder führt die Spur doch woanders hin? Und welche Rolle spielt Thomas Malone in dieser Geschichte?



Auf drei DVDs veröffentlicht Edel:Motion nun die dritte Staffel der schottischen Krimiserie „Mord auf Shetland“. Diese ist erneut wieder in sechs Episoden aufgeteilt und endet jeweils mit einem äußerst spannenden Cliffhanger, der einen begierig die nächste Episode erwarten lässt, so dass man sie meist direkt schauen lässt.



Neben den außergewöhnlichen Landschaften Shetlands hatte man in dieser Staffel durch die Zusammenarbeit mit den norwegischen Behörden auch die Chance ein wenig über die Stadt Bergen zu erfahren und die außergewöhnliche Architektur dort zu genießen. Doch nicht nur die Landschaften sind hervorragend, auch die Kriminalfälle sind außergewöhnlich. Ja, in dieser Staffel erhält man nicht nur einen Kriminalfall, sondern gleich mehrere, die aber alle irgendwie zusammenhängen.



Die auf den Romanen von Ann Cleeves basierende Serie ist auch in der dritten Staffel äußerst düster und spannend. Die Figuren sind gut ausgearbeitet und man weiß bis zum Ende nicht sicher, wer der wirkliche Mörder ist. Die Ermittlungsarbeiten sind wirklich hervorragend und auch die vielen Wendungen und falschen Fährten sind mehr als gelungen.

„Mord auf Shetland“ ist großartige Krimiunterhaltung, die immer wieder Lust auf mehr macht, trotz einiger kleinen Längen in der Handlung.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten