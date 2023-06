Motörhead haben von ihrem Song “I Got Mine” ein Live-Video vom Montreux Jazz Festival aus dem Jahre 2007 als Video veröffentlicht. Der gesamte Auftritt wird unter dem Titel “Motörhead, Live At The Montreux Jazz Festival ’07” am 16. Juni erscheinen. Das Live-Video gibt es hier zu sehen:

© Motörhead – Live At Montreux Jazz Festival 2007 Artwork