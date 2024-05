Mr. Big kündigen neues Studioalbum “Ten” an

Die Rock-Legenden Mr. Big kündigen ihr neues Studioalbum “Ten” für eine Veröffentlichung am 12. Juli 2024 via Frontiers Records / The Orchard an. Einen ersten Song und damit Vorgeschmack gibt es mit dem Track “Good Luck Trying”, der mitsamt einem Lyric-Video daher kommt und weiter unten bei uns zu sehen ist.

Auf dem zehnten Studioalbum sind 11 neue Tracks zu hören und ist eine Hommage an ihren verstorbenen Drummer Pat Torpey (* 13. Dezember 1953 in Cleveland; † 7. Februar 2018). Die Mitglieder Martin, Gilbert und Bassist Billy Sheehan haben für die Drums auf dem kommenden Release Nick D’Virgilio engagiert. Der neue Longplayer wurde von Jay Ruston und Mr. Big produziert.

© Mr. Big – ten (Cover)

Eric Martin sagt zu “Ten”:

“This new album doesn’t copy anything from the 9 previous studio records its all new stuff from scratch.. this is raw, unadulterated riff rock and blues with all the Mr. Big trimmings.”

Paul Gilbert sagt zu den Lyrics:

“Overall, it’s about being overwhelmed with life, and realizing that you won’t win many of the battles, but still fighting to the end. And keeping a sense of humor about it by saying to anyone nearby, ‘Wish me good luck trying!'”

