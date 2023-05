Die Wiener Band My Ugly Clementine wurde schon zu Beginn ihrer Karriere von den lokalen Medien als Supergroup betitelt. Mit “Are You In” wird die erste Single vom zweiten Studioalbum ausgekoppelt. “The Good Life” wird am 11. August 2023 über BMG erscheinen. Das erste musikalische Lebenszeichen nach ihrem gefeierten Debüt ist ein Indie-Rock mit grungigen Gitarren.

My Ugly Clementine (© Credits Rea Von Vic)