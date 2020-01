Am 20.03.2020 veröffentlicht die Wiener Supergroup “My Ugly Clementine” ihr Debutalbum “Vitamin C”. Um sich einen ersten Eindruck über die Musik der Band verschaffen zu können, haben Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs, Kathrin Kolleritsch und Nastasja Ronck im Vorfeld die Single “Never Be Yours” sowie die Videos “The Good, the Bad, the Ugly” und “Playground” veröffentlicht.