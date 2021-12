Napalm Death kündigen Mini-Album “Resentment is Always Seismic – a final throw of Throes” an

Die britische Band Napalm Death kündigt ein neues Mini-Album namens “Resentment is Always Seismic – a final throw of Throes” an. Die erste Single namens “Narcissus” ist erschienen und der Vorverkauf läuft auch. Der Longplayer der Grindcore-Pioniere wird am 11. Februar 2022 via Century Media Records erscheinen.

Während der aktuellen Tour durch Nordamerika gab Mark “Barney” Greenway, Frontmann von Napalm Death, folgendes Statement zum Release ab: „ Man kann „Resentment Is Always…“ durchaus als Erweiterung – oder Partneraufnahme – des „Throes…“-Albums betrachten. Wir wollten schon lange ein Mini-Album herausbringen – ganz im Geiste der alten Zeit – und fanden, dass wir dafür auch nach all den „Throes…“-Bonustracks genügend Qualitätstracks hatten. Hoffentlich hält dieser Mini einige nette Überraschungen für die Leute bereit und das Cover von „People Pie“ von Slab ab! hat uns musikalisch wirklich etwas gebracht, was sich künstlerisch großartig anfühlt. Letztendlich ist Groll sicherlich seismisch – es kann in vielen Situationen die vollständige Erosion der Menschheit auslösen. Das war der Punkt, den ich wirklich darlegen wollte.“

Napalm Death – Resentment is Always Seismic – a final throw of Throes (© Century Media)

Bei “Narcissus” handelt es sich um den Opener und ist ein Vorgeschmack auf das Mini-Album. Das Stück kann hier gehört werden:

„Narcissus“ schien einfach zu passen als einer dieser wilden Tracks, zu denen wir uns bei einem Album-Opener immer hingezogen fühlen. Die tiefliegende Betonmischer-Bassline am Anfang bringt es wirklich gut auf den Punkt. Es wurde zu einer Zeit geschrieben, als die ‚alt-right‘ herumlief. Also denke ich textlich, dass es die Eitelkeit und den Persönlichkeitskult dieser ganzen Sache entlarvt“, fügte Greenway hinzu.

Das 8-Track-Mini-Album “Resentment is Always Seismic – a final throw of Throes” hat eine Spielzeit von rund 29 Minuten. Vorverkauf hier. Es erscheint als Ltd. CD Digipak, Vinyl sowie im Digital Album Format mit dem folgenden Trac-listing:

Narcissus Resentment Always Simmers By Proxy People Pie (Slab! Cover version) Man Bites Dogged Slaver Through a Repeat Performance Don’t Need It (Bad Brains cover version) Resentment is Always Seismic (Dark Sky Burial Dirge)