Narziss – Ebenbilder+ CD Kritik

Mit „Ebenbilder+“ ist Anfang der 2000er-Jahre ein Re-Release der gleichnamigen Veröffentlichung „Ebenbilder“ erschienen. Das „Plus“-Zeichen steht deswegen jetzt im Albumtitel, weil es noch Bonusmaterial gibt. So enthält diese Wiederveröffentlichung noch eine komplette Live-Show aus dem Jahre 2003 im Zittauer Emil. Die Schreibweise der Band war zu Beginn noch Narziß, später umgewandelt in Narziss. Wie bekannt existiert die Band nicht mehr und das ein oder andere Mitglied spielt in anderen Bands nun Musik. Fans des Genres sind bis heute verdutzt, zurecht, warum es die Band nicht in höhere Bekanntheitsgrade geschafft hat. Die Musik sowie die Texte waren gut und die wenigen Live-Shows in NRW habe zumindest ich und einige andere in guter Erinnerung.

© Narziss – Ebenbilder+

Die Band stammte aus Jena und existierte von 1998 bis 2011. Zahlreiche Besetzungswechsel kamen ebenfalls dazu. Aber auch das ein oder andere Release. „Ebenbilder“ in 2-3 Ausführungen, dann „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, „Neue Welt“, „Solang das Herz schlägt“ und das finale Album „Echo“. Außerdem noch eine Split CD namens „The Killing Fields“ mit Narziß, Destiny, Should Have Known und Self Conquest, die bei Beniihana Records erschien. Auch sehr zu empfehlen.

Die ursprünglichen Stücke wurden neu gemastert, die Aufnahmen von der Demo ebenfalls und es gibt eine Live-Aufnahme mit einer akzeptablen Aufnahmequalität, die allerdings besser sein könnte. Dieses Live-Dokument spiegelt allerdings auch gut die Live-Qualitäten der Band wider und wie die Fans mitgerissen werden, die Stücke mitsingen und schreien. Sehr gut. Und kann ich nur bestätigen. Ein, zwei Mal durfte ich die Band sehen und es war mir jedes Mal ein Fest.

Genau wie dieses Re-Release einer stark unterschätzten Band. Richtig gut und eine überfällige Veröffentlichung mit nettem Bonusmaterial. Sehr schön und ich freue mich, wieder mal Narziss gehört zu haben.