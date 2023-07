Neue Single “Drei Uhr Nachts” von Engst

Mit der neuen Single “Drei Uhr Nachts” machen Engst erneut von sich reden. Es ist ein weiterer Song aus dem kommenden Studioalbum “Irgendwas ist immer”, welches im Herbst erscheinen wird. Frühmorgendliche Uhrzeiten wurden schon öfter für die Ewigkeit festgehalten. Erst kürzlich besangen Element of Crime, wie es ist, “Morgens um vier” nicht ganz schlafend und nicht ganz wach zu sein. Die Cardigans reihen sich mit dem Stück “03.45: No Sleep” ein. Die britische Dramatikerin und Autorin Sarah Kane kämpfte täglich mit ihrer “4.48 Psychose”. Im gleichnamigen Werk schildert die Schriftstellerin davon.

Musikalisch ist die Band um Frontmann, Songwriter und Cheftexter Matthias ENGST allerdings weiterhin näher an Bands wie den Broilers, Die Toten Hosen oder Feine Sahne Fischfilet.

© Engst – Drei Uhr Nachts

„Für mich war es bei dieser Platte ganz wichtig, mal so ein ‚Das ist es. Das bin ich‘-Statement rauszuhauen“, sagt Matthias Engst. Dazu gehörten ebenso „Themen, die mir unangenehm sind, bei denen ich selbst nicht so gut wegkomme.“ Das „Thema“ von “Drei Uhr nachts” ist eine Nacht, die es wirklich so gegeben hat im Leben des Musikers und Sozialarbeiters. “Drei Uhr nachts geht man besser nach Hause“, singt er mit seiner charismatischen Stimme – und tut es dann natürlich doch nicht. Er geht zur Wohnung seiner Ex-Freundin, die er nun doch vermisst. Er weiß, dass dort schon ihr neuer Freund wohnt und brüllte nach oben: „Fick dich, du Hurensohn!“

Musikalisch ist das besonders interessant, weil der Song eigentlich eine amtliche, kraftvolle Ballade ist, die man durchaus im Radio hätte platzieren können. „Klar, das ist Radiopathos“, gibt Matthias Engst offen zu. „Aber mit dem Wort ‚Hurensohn‘ im Chorus haben wir uns das ja gleich wieder versaut.“ Dann lacht er laut und gibt zu, dass man tatsächlich mit Management und Produktion darüber diskutiert habe. „Die wollten, dass ich ein anderes Wort finde. Aber der Song ist autobiografisch. Ich sitze da nachts besoffen in der Kneipe, merke, dass ich das mit meiner Ex doch hätte retten sollen und dann laufe ich zu ihrer Wohnung, wo schon der Neue wohnt, stehe hackevoll auf der Straße und brülle nach oben. Da sage ich doch nicht ‚Doofkopp‘ oder so.“ Natürlich wollen wir mit der Band nach vorne, gibt Matthias zu: „Wir wollen groß werden, wir wollen mehr Reichweite bekommen, wir möchten mehr Interviews geben, wollen mehr Festivalbühnen – aber eben nicht um jeden Preis.“

ENGST AUF TOUR

10.-12.08.2023 GER-Püttlingen, Rocco del Schlacko

10.-13.08.2023 GER-Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival

09.11.2023 AUT-Wien, Chelsea

10.11.2023 GER-München, Backstage

11.11.2023 GER-Stuttgart, Im Wizemann

12.11.2023 SUI-Zürich, Exil

17.11.2023 GER-Hannover, Musikzentrum

18.11.2023 GER-Düsseldorf, Zakk

19.11.2023 GER-Hamburg, Gruenspan

23.11.2023 GER-Frankfurt, Das Bett

24.11.2023 GER-Leipzig, Täubchenthal

25.11.2023 GER-Berlin, Columbia Theater

ENGST – Drei Uhr nachts (OFFICIAL VIDEO)