New Found Glory unterschreibt bei Pure Noise Records – Neue Single „100%“ jetzt als limitierte 7-Zoll-Edition erhältlich

New Found Glory freut sich, ihren Vertrag bei Pure Noise Records bekannt zu geben und schließt sich damit dem bereits illustren Kader des Labels an, zu dem unter anderem Knocked Loose, State Champs, Less Than Jake, The Story So Far, Senses Fail und weitere gehören. Zur Feier des Tages veröffentlicht die Band ihre brandneue Single „100%“. Der Song kann ab sofort gestreamt und als exklusive 7″-Platte erworben werden.

© New Found Glory – 100%

Zur neuen Single teilt die Band mit: „Egal was passiert, das Leben wird dich mit unerwarteten, harten Zeiten konfrontieren. Das ist unvermeidlich. Manchmal haben wir Glück, uns darauf vorzubereiten, und manchmal kommen sie aus dem Nichts. In diesen Momenten können wir uns ihnen stellen und die Herausforderung annehmen. Finde Wege, daran zu wachsen, teile deine Probleme mit anderen, um ihnen dabei zu helfen. Oder es gibt das Gegenteil, und ich rate davon ab, sich als Opfer zu fühlen, der Welt die Schuld zu geben und einfach festzustecken.“

„Dieser Song soll Fans und Menschen, die schwere Zeiten durchmachen, zu 100 % inspirieren“, fahren sie fort. „100 % von sich selbst geben, was auch immer das bedeutet. Für NFG war Musik schon immer unser Ventil. Sie ist unsere positive Flucht. Zum Beispiel denke ich, dass der Text ‚These songs aren’t for awards it’s how we take a breath‘ ein Gefühl ist, das unsere Fans schon immer berührt und unsere Verbindung gestärkt hat. Ich bin sehr gespannt auf diesen Song und auch auf die Gitarrenriffs! Eine Stärke und ein Charakteristikum von New Found Glory, und es macht Spaß, wieder im Mittelpunkt zu stehen.“

Tourdates

5/28 – Hamburg, GER @ Uebel & Gefährlich

5/29 – Köln, GER @ Live Music Hall

5/31 – Lyon, FRA @ Slam Dunk Festival – France **

6/1 – Zurich, CHE @ Slam Dunk Festival – Switzerland **

6/2 – Sesto San Giovanni, IT @ Slam Dunk Festival – Italy **

** – Festival-Auftritt