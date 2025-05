Nik Nokturnal gibt seinen Rückzug als Content-Creator bekannt und streamt seine neue EP mit Darkest Hour, Caliban und mehr

Der Metal-Content-Creator und Musiker Nik Nocturnal hat angekündigt, seine Plattform auf unbestimmte Zeit zu verlassen. Nocturnal, bekannt für seine Reaktionsvideos, Gear-Demos und Musikprojekte im Metalcore/Deathcore-Bereich, teilte die Neuigkeiten heute mit:

“Nachdem ich über 11 Jahre lang Inhalte erstellt habe, habe ich beschlossen, eine unbefristete Pause vom Uploaden einzulegen, um mich auf wichtige Dinge im echten Leben zu konzentrieren und herauszufinden, wie es weitergeht. Die vollständige Erklärung findet ihr auf meinem YouTube-Kanal.

Vielen Dank an alle, die den Kanal und die großartige Community, die wir über die Jahre aufgebaut haben, unterstützt haben. Egal, ob ihr ein Video gesehen oder mir zehn Jahre lang treu geblieben seid – ihr wart Teil von etwas, das ich nie vergessen werde. Dieser Kanal hat mein Leben verändert, und das gilt auch für viele von euch. Jetzt ziehe ich mich erst einmal zurück, um wieder zu mir selbst zu finden und herauszufinden, wie es weitergeht.

Als Abschiedsgeschenk hinterlasse ich euch eine besondere 2000er-Metalcore-Throwback-EP (mit etwas moderner Würze) mit legendären Bands wie All That Remains, Darkest Hour, Caliban, Bury Tomorrow und The Ghost Inside mit dem Titel „The Lost Chapters“, die jetzt überall zum Streamen/Downloaden verfügbar ist.

Alles Liebe,

Nik”

The Lost Chapters track list:

Carry This Forever (feat. Jonathan Vigil of The Ghost Inside)

The Crimson Key

Scarlet (feat. Phil Labonte of All That Remains)

Your Curse Remains (feat. Andreas Doerner of Caliban)

The Laws Of Time (feat. John Henry of Darkest Hour)

I Return (feat. Dan Winter-Bates of Bury Tomorrow)