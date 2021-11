Nirvana – Nevermind CD Review

“Nevermind”, das Kultalbum von Nirvana, ist das zweite Studioalbum der Band und erschien am 24. September 1991 über die Labels Geffen Records und Sub Pp. Es wurde bisher rund 30 Millionen Mal verkauft. Es gibt bekanntermaßen den Hidden Track “Endless, Nameless” und dieser folgt nach “Something in the Way” etwas später. Alle Songs, außer “Polly”, wurden im Mai 1991 in den Sound City Studios in Van Nuys, Kalifornien aufgenommen. “Polly” wurde bereits im April 1990 in den Smart Studios in Madison, Wisconsin aufgenommen und überarbeitet.

Nirvana – Nevermind (© Universal Music)

Und “Smells Like Teen Spirit” als Opener. Das hat mich – und sehr, sehr viele andere – schon damals umgehauen, “geflasht”. Über wen oder was gesungen wird? Kann niemand mehr so richtig und 100%ig sagen. “Teenage Revolution”? Andere Quellen reden von einer Beziehung Cobains. Egal, cooler Song. Bei “In Bloom” handelt es sich um eine Parodie eines typischen amerikanischen Kleinstädters und eine Kritik an Mitläufer. “Come As You Are” richtet sich an alle, die den Erwartungen anderer “folgen müssen”.

Danach folgt, das ursprünglich “Imodium” heißen sollte. Benannt nach dem “Anti-Durchfallmittel” das TAD-Sänger Tad Doyle während ihrer gemeinsamen Tour nahm. Lyrisch ist das Thema die jugendliche Apathie sowie die Angst innerhalb der amerikanischen Mittelklasse. Danach folgt “Lithium” das entweder über Religion handelt oder jemanden mit einer “Geisteskrankheit”. Wenn letzteres: Dann ist der Text eher sarkastisch zu verstehen. “Lithium” wird, daher ist letzte Variante wahrscheinlich, zur Behandlung von Manien, Depressionen und Co. benutzt.

Nun folgt, aus meiner Sicht, einer der bedrückenden Songs, die gut sind aber nicht unbedingt zum Feiern einladen: “Polly”. Das Stück basiert auf einer wahren Begebenheit und handelt von einem Mädchen (14 Jahre), das 1987 nach einem Punk-Konzert festgehalten, vergewaltigt und mit einer Lötlampe gefoltert wurde. Sie konnte danach entkommen. Das Stück hat aber einen Twist.

Danach folgt “Territorial Pissing” ein richtig brachialer Song, wenn man direkt davor eine bedrückende Ballade hört. “Drain You” wird oft als Liebeslied beziehungsweise ein Stück über die Liebe beschrieben. Egal, was: Es ist ein erneut ungeheuer gutes Stück Musik. Danach kommt “Lounge Act” (bei mir heißt das Stück verwirrenderweise “Explicit” in der Tracklist, ob sich das automatisch geändert hat?) und das erneut schwungvolle “Stay Away”. Nun folgt “On A Plain” und “Something In The Way” – sowie der angesprochene Hidden Track “Endless, Nameless”.

Mit Fug und Recht kann man wohl sagen: “Nevermind” ist ein Klassiker. Das hat sich auch dreißig Jahre später nicht geändert. Außer dass ich mich jetzt alt fühle. Aber was solls? War ‘ne geile Zeit, abrocken zu diesen Tracks. Leider nie live – ich war zu jung (zu Cobains Tod war ich 15/16) – gesehen. Aber dennoch feine Zeiten damit erlebt und bis heute immer wieder Songs dabei, die immer mal wieder live. Allerdings nicht nur von “Nevermind”. Nirvana hatten es damals einfach drauf und das zeigt sich auch heute noch in den Stücken.

Wertung: 10 von 10 Punkten