Nonpoint kündigen “Ruthless”-EP an

Am 27. Dezember werden Nonpoint ihre neue EP “Ruthless” veröffentlichen. Das offizielle Musikvideo zur Single “Back In The Game” wird am gleichen Tag erscheinen. Sänger Elias Soriano erzählt dazu: „Dieser Song fasst unsere Ansichten darüber zusammen, wie wir uns von Anfang an der Unabhängigkeit näherten. Wir werden klein, aber mächtig sein. Wie der Song sagt: ‚Ich mag ein Mann sein, aber ich bin ein Todesschwadron. Wir geben alles, was wir haben, mit absoluter Absolution.”

Mit dem Erfolg des neuen Independent-Labels 361 Degrees Records führt die Band ihre Geschichte fort. Sie arbeiten mit Amuse Music Distribution zusammen. Ebenfalls aus dem Independent-Segment.

Im Jahre 2021 war Nonpoints Song “Ruthless” auf Platz 16 der Billboard Rock charts und wurde in den Playlists “New Metal Tracks” und “Kickass Metal” auf Spotify gefeatured. Zusammen immerhin 1,6 Millionen Hörer. Das Stück lief auch in AEWs “Blood And Guts” auf TNT im Mai 2021. Der Track erhielt 3,5 Millioneen Streams.

© Nonpoint – Ruthless EP Artwork

“Ruthless” EP Tracklisting:

Back In The Game Get Better I Don’t Care Ruthless When Doves Cry

Die Band wurde 1997 in Fort Lauderdale, Florida, gegründet. Das bandeigene Label wurde im April 2021 gegründet.