nurié-Bassist Yahiro bei Autounfall gestorben

Die 2019-gegründete Visual Kei-Band nurié hat einen harten Schlag zu verzeichnen. Bassist Yahiro war am 7. Dezember 2021 auf dem Weg zu einem Auftritt in Koenji in Tokyo. Während eines Staus wurde das Auto von hinten durch einen Truck gerammt. Alle Mitglieder wurden ins Krankenhaus gebracht. Für den Bassisten kam leider jede Hilfe zu spät.

Die Show in Koenji wurde abgesagt und die Mitglieder Ryutaro, Ayato und Yuta kehrten nach ihrem Krankenhausaufenthalt nach Osaka zurück. Die Band trauert in zahlreichen Tweets und Instagram-Posts/Storys, teilen aber auch mit, dass die Band weitergeführt werden soll.

Beim Sono Sekai-Event im Zepp Haneda stand die Band nurié mit Bands wie lynch., Kizu, RAZOR, DEZERT, Arlequin und vistlip auf der Bühne.