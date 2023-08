NYHC-Punk-Allstar-Band Values Here mit erster Single “Will Be Tomorrow”

Nicht nur im Finanzsektor ist eine Inflation. Auch in Sachen Marketing heißt es immer Allstar hier, Allstar da. Wisst ihr was? Ihr entscheidet. Ich nenne das einfach nur so praktischerweise. Die NYHC-Punk-Allstar-Band Values Here hat mit “Will Be Tomorrow” ihre allererste Single veröffentlicht.

Die neue Band, die von Sängerin Chui Kanela und dem legendären Gitarristen John Porcelly (Youth Of Today, Shelter, Judge) gegründet wurde, teilte kürzlich die Debütsingle. Die Band wird ergänzt durch Bassist Tim Brooks (Bold) und Schlagzeuger Vinny Panza. Das Debütalbum “Take Your Time, I’ll Be Waiting” escheint am 22.09. über End Hits Records.

© Values Here – Take Your Time, I’ll Be Waiting (Artwork)

Bezüglich der Lyrics von “Will Be Tomorrow” sagt Chui: “Dieser Song handelt davon, nicht aufzugeben. Wenn du dich wirklich anstrengst, um etwas zu erreichen, wirst du wahrscheinlich mehrmals scheitern, aber wenn du aufgibst, wirst du es sicherlich nie schaffen! Ich kann nicht einmal die Anzahl der Male zählen, die ich in meinem Leben gescheitert bin. Der schwierigste Teil ist nicht der Erfolg, sondern das Aufstehen, wenn du fällst, und die Ausdauer, weiterzumachen.”

VALUES HERE – “Will Be Tomorrow” (Single) Musikvideo:

Über die klangliche Richtung sagt Porcell: “Persönlich möchte ich mit jeder Band und jedem Album, an dem ich arbeite, die Grenzen ausloten. Ich möchte mich nie auf vergangenen Erfolgen ausruhen und einen Sound neu erschaffen, den ich mit früheren Bands hatte, nur weil ich weiß, dass er sofort akzeptiert wird. Ich möchte mich lieber weiterentwickeln und mich immer wieder herausfordern, neue und interessantere Musik zu machen. Ich wusste, dass Chui eine großartige Sängerin ist, also wollte ich Songs schreiben, die ihre Stimme und Harmonien zur Geltung bringen. Ich bin im Herzen ein Punkrocker, daher werde ich immer Musik machen, die energetisch ist und eine Botschaft vermittelt, aber für dieses Album wollte ich mehr in die melodische Seite der Dinge eintauchen.”