One OK Rock veröffentlichen “Make It Out Alive”

Mit ihrem neuen Song “Make It Out Alive” meldet sich die Band One OK Rock zurück. Es ist der erste neue Song seit der Veröffentlichung vom aktuellen Album „Luxury Disease“, das Ende letzten Jahres 2022 erschien. Grund für die Neuerscheinung ist eine Kollaboration mit dem Mobile Game “Monster Hunter Now”, das ab Mitte September 2023 erhältlich sein wird.

In dem offiziellen Musikvideo, das am 29. August 2023 nachgereicht werden soll, werden neben den Bandmitgliedern auch das ein oder andere Monster aus dem RPG-Spiel eine Rolle spielen.

© One OK Rock – Make It Out Alive (Artwork)

Die J-Rock-Band aus Tokio ist seit 2005 circa aktiv und hat bis dato zehn Studioalbum veröffentlicht.