Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) starten „Bauhaus Staircase“ Tour am 29.01.24

Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) starten am 29. Januar 2024 ihre „Bauhaus Staircase“ Tour. Sechs Jahre nach ihrem Studioalbum “The Punishment Of Luxury” (#9 in den Charts) kehren die Synthie-Pioniere Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD) mit ihrem brandneuen Studioalbum “Bauhaus Staircase” zurück, das am 27. Oktober erschien. Es ist die politischste Platte der Band. Andy McCluskey gibt zu: „Ich habe die kreative Kraft der totalen Langeweile wiederentdeckt“. „Bauhaus Staircase“ wurde hauptsächlich von McCluskey und Paul Humphreys, der vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden ist, geschrieben, aufgenommen und abgemischt.

Hier die Daten:

OMD – Bauhaus Staircase Tour 2024

29.01.24 Jena – Sparkassen Arena

30.01.24 Offenbach – Stadthalle

01.02.24 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

02.02.24 Hamburg – Sporthalle

03.02.24 Chemnitz – Stadhalle

11.02.24 Leipzig – Haus Auensee

12.02.24 Berlin – Tempodrom

Veranstalter: Wizard Promotions

Tourtrailer:

© OMD Tour 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon