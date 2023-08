Orphaned Land teasen neues Album “A Heaven You May Create”

Die Metal-Band Orphaned Land teasen ihr kommendes neues Studioalbum “A Heaven You May Create”, das am 1. Dezember 2023 via Century Media Records erscheinen soll. Außerdem kündigen die ersten Tourdaten für das kommende Jahr an.

Tourdaten:

12/01 – #Eindhoven, NL – Effenaar

13/01 – #Lille , FR – The Black Lab

14/01 – #Manchester , UK – Rebellion

15/01 – #London , UK – Underworld

16/01 – #Paris , FR – Petit Bain

17/01 – #Pratteln , CH – Z7

19/01 – #Colmar , FR – le Grillen

20/01 – #Lyon , FR – Totem Live

21/01 – #Barcelona , ES – Bovedo

23/01 – #Oporto , PT – Hardclub

24/01 – #Lisoboa , PT – Ao Vivo

25/01 – #Vitoria , ES – Urban Rock

26/01 – #Toulouse , FR – Mertonum

27/01 – #Nantes , FR – Le Ferrailleur

28/01 – #Rotterdam , NL – Baroeg

Orphaned Land – The Motocultor festival across European Tour 2024

