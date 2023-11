Paloma Faith veröffentlicht neue Single “How You Leave A Man” und kündigt Album “The Glorification of Sadness” an

Die Musikerin Paloma Faith aus UK veröffentlichte kürzlich ihre neue Single “How You Leave A Man” und kündigte ihr neues Studioalbum “The Glorification of Sadness” für eine Veröffentlichung am 16. Februar 2024 an. Die Single ist schon am 11. Oktober erschienen. Von dem UK-Popstar, Schauspielerin & Multi-Talent Paloma Faith ist es ein Null-Toleranz-Song geworden, in dem es darum geht, nicht in der Monotonie und Verwahrlosung der Häuslichkeit zu verharren. Stattdessen schlägt die britische Sängerin vor, die Koffer zu packen, das Bankkonto zu leeren und in den Sonnenuntergang zu fahren.

© Paloma Faith – How You Leave A Man (Singlecover)

„How You Leave A Man“ (Official Video):

Das auffällige Video zu „How You Leave A Man“ das von Paloma und Kreativdirektor Theo Adams konzipiert wurde, zeigt eine provokante, aufgepeppte Version von ihr, wie sie einen unsichtbaren Mann verlässt und sich dann „dekadent auf der Motorhaube des Autos ausbreitet“, sagt sie. „Dann lande ich wieder auf dem Fahrersitz und die Kamera schwenkt hinüber zu zwei Kindern, die auf dem Rücksitz sitzen und sagen: ‚Können wir jetzt nach Hause gehen, Mami?‘ Ich versuche, diese große Aussage über Frauen zu machen, die so komplex ist, dass Worte ihr nicht einmal gerecht werden.“ Auf den Bildern des Albums ist kein einziger Mann zu sehen. „Das übergreifende Thema ist die persönliche innere Reise und Lebenserfahrung einer Frau“, sagt sie. „Oft geht es bei Trennungen um zwei Individuen: Was war ihre Seite? Aber im psychologischen Sinne geht es eigentlich nie darum, wer was getan oder gesagt hat, denn man kann alles überleben, wenn man es will, vielleicht will man es nur nicht.“

Das neue Paloma Faith Studioalbum „The Glorification of Sadness“ ist bei allen physischen und digitalen Händlern vorbestellbar und wird am 16. Februar über RCA Records veröffentlicht.

Album Pre-Order Link: https://paloma.lnk.to/TGOSPR

© Paloma Faith – The Glorification of Sadness (Albumcover)

