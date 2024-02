Pankow gehen auf “Bis zuletzt” Abschiedstournee 2025

Die Berliner Band Pankow gehen auf “Bis zuletzt” Abschiedstournee im Jahre 2025 und sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Im Herbst 2024 wird die neue Single “Bis zuletzt” erscheinen. »Provozieren fiel uns nicht schwer«, schmunzelt PANKOW Gitarrist Jürgen Ehle. »Unseren Sänger André Herzberg brauchte man eigentlich nur nach vorne zu stellen, das reichte schon aus.« Die Band Pankow hat sich im Jahre 1981 in der ehemaligen DDR gegründet.

Für die kommende Tour sind zunächst 15 Konzerte in ganz Ostdeutschland eingeplant, zu denen sich jedoch noch der eine oder andere Nachzüglertermin gesellen darf. Vorab wird es diesen Herbst noch eine neue Single geben, eine letzte Liebeserklärung an die Band, an das Wir-Gefühl, das es der Band selbst, und vielleicht auch ihren treuen Fans, einfacher gemacht hat, im Leben klarzukommen.

Termine

17.01.25 Cottbus „Glad House“

18.01.25 Dresden „Tante JU“

24.01.25 Erfurt „HsD Museumskeller“

25.01.25 Potsdam „Lindenpark“

30.01.25 Schwerin „Speicher“

31.01.25 Rostock „M.A.U. Club“

01.02.25 Stralsund „St. Jacobikirche“

07.02.25 Freiberg/Sa. „Tivoli“

08.02.25 Torgau „Kulturbastion“

14.02.25 Neuruppin „Kulturhaus Stadtgarten“

15.02.25 Berlin „Kesselhaus“

21.02.25 Zwickau „Alter Gasometer“

22.02.25 Singwitz „Kesselhauslager“

28.02.25 Leipzig „Anker“

01.03.25 Hoyerswerda „Kulturfabrik“

https://www.pankow.band

