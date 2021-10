Papa Roach mit neuem Track “Dying To Believe”

Seit einigen Monaten kommen immer wieder neue Stück von Papa Roach. Denn: 2022 soll es einen erwähnten aber nicht genauer spezifizierten Longplayer geben. Also: alles nur Appetitmacher. Die ersten beiden Singles waren: “Swerve” mit Fever 333-Frontmann Jason Butler und Sueco sowie der Track „Kill The Noise“.

Ihr könnt die neue Single nachfolgend mitsamt Lyric-Video anhören und anschauen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Papa Roach (@paparoach)

Der kommende Longplayer wird der elfte von Papa Roach sein. Es wird das erste Release über das eigene Label (allem Anschein nach: New Noize Records) sein. Zuletzt erschien “Who Do You Trust?” – damals noch über das alte Label Better Noise Music.