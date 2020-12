Papa Roach mit neuer EP “20/20 New Takes on Old Jams”

Die kalifornisch Alternative-Rock-Band Papa Roach haben ihre neue EP “20/20 New Takes On Old Jams” inklusive “Last Resort” und “Scars” veröffentlicht. Das Tracklisting der EP liest sich wie folgt:

01. Scars (Español) (2020)

02. Last Resort (2020)

03. Scars (2020)

04. Getting Away With Murder (2020)

05. Between Angels And Insects (2020)

Alle Track gibt es weiter unten als Stream zu hören.

Eine zweite Ansammlung ihrer Hits mit dem Namen “Greatest Hits Vol. 2 – The Better Noise Years” wird am 19. März 2021 erscheinen. Darauf enthalten sind 12 Top-10-Hits der Band Papa Roach, die zwischen 2010 und 2019 veröffentlicht wurden. Außerdem 3 vorher unveröffentlichte Remixe sowie zwei unveröffentlichte Akustik-Aufnahmen, die live in den YouTube Studios in New York City aufgenommen wurden. Beim Track “Broken As Me” gibt es mit Danny Warsnop (Asking Alexandria) einen Gast. Das Original ist auf dem 2015er-Album “F.E.A.R.” zu hören.