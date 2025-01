Papa Roach veröffentlichen brandneuen Song „Even If It Kills Me“

Papa Roach veröffentlichen ihren brandneuen Song „Even If It Kills Me“ und außerdem startet die ausverkaufte Arena-Tour in Europa und UK. Erschienen ist der Track über ihr eigenes Label New Noize Records/ADA. Hört den Song weiter unten und seht das dazugehörige Lyric-Video.

Gestern Abend wurde der Song live in der ausverkauften Underplay Show im Berliner Huxleys Neue Welt uraufgeführt, die erst kurz zuvor angekündigt wurde. Heute eröffnen sie offiziell ihre gewaltige „RISE OF THE ROACH TOUR“, die Europa, Großbritannien und zwei Etappen in nordamerikanischen Arenen und Venues umfasst – weitere Shows werden bald hinzukommen.

Neben einem Mix aus den Klassikern, wird das Durchbruch-Album “Infest” zelebriert. Zu den Special Guests der Welttournee zählen Wage War in der EU und Großbritannien sowie Rise Against und Underoath in den USA.

PAPA ROACH – “Rise Of The Roach” Tour Dates:

21.01.2025 (DE) Berlin, Huxleys “One Night Only” Special Show

23.01.2025 (DE) Frankfurt, Jahrhunderthalle

25.01.2025 (DE) Hamburg, Sporthalle

29.01.2025 (AT) Wien, Gasometer

01.02.2025 (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

© PAPA ROACH Rise Of The Roach Tour 2025