Paul Di’Anno: „In Memory Of“ erscheint im Mai bei Metalville Records.

Am 17. Mai dieses Jahres hätte der Frontmann Paul Di’Anno der wegweisenden ersten beiden Iron Maiden Alben seinen 67. Geburtstag feiern sollen. Im Oktober letzten Jahres erschien jedoch die bittere Nachricht, dass der Sänger völlig überraschend in seinem zu Hause in Salisbury verstorben ist.

Zum Gedenken an Paul Di’anno erscheint nun die Zusammenstellung „In Memory Of“.

Das Album ist eine Auswahl der besten Songs, die Paul während seiner Zeit bei Metalville Records aufgenommen hat.

Dazu enthält „In Memory Of“ zwei Bonus Tracks, welche es bisher noch nie in physischer Form gab. „Je Suis Charlie“ ist ein Track aus Pauls „Architects Of Chaoz“ Phase, der damals lediglich digital veröffentlicht wurde. Bei „Killers“ handelt es sich um eine Liveversion vom Wacken Open Air 2015.

Einen besonderen Mehrwert für die Fans sind zudem die im Booklet enthaltenen und bisher unveröffentlichten Fotos sowie exklusiv für das Album verfasste Liner Notes des international anerkannten Maiden Biografen Matthias Mader.

Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf von jeder CD und LP von „In Memory Of“ wird an die gemeinnützige Organisation Metality e.V. gehen.

© Paul Di’Anno – In Memory Of

TRACK LISTING

Paul Di‘Anno – Impaler (live)

Architects Of Chaoz – Je Suis Charlie (prev. unreleased)

Architects Of Chaoz – Switched Off… Released

Paul Di‘Anno – The Beast Arises (live)

Paul Di‘Anno – Marshall Lokjaw (live)

Architects Of Chaoz – Rejected

Architects Of Chaoz – You’ve Been Kissed By The Wings Of The Angel Of Death

Paul Di‘Anno – Running Free (live)

Architects Of Chaoz – Apache Falls

Paul Di‘Anno – Blitzkrieg Bob (live)

Architects Of Chaoz – Killers (prev. unreleased live)

Architects Of Chaoz – Soldier Of Fortune