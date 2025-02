Pestilence gibt neuen Gitarristen bekannt

Max Blok (Alkaloid, Dark Fortress) ist nach dem Weggang von Rutger van Noordenburg als zweiter Vollzeit-Leadgitarrist zu den niederländischen Death Metal-Legenden Pestilence gestoßen. Die Band arbeitet derzeit an ihrem zehnten Studioalbum „Portals“, das voraussichtlich im Juni bei Agonia Records erscheinen wird.

Rutger van Noordenburg war von 2019 bis 2025 bei Pestilence. In dieser Zeit nahm er mit der Band ein komplettes Album auf – „Exitivm“ (2021) – und das Best-of-Album „Levels Of Perception“ (2024). Sein Playthrough zum Song „Deificvs“ kann hier angesehen werden.

Zu seinem Abschied kommentiert Rutger van Noordenburg: „Liebe Leute, meine Zeit bei Pestilence ist zu Ende. Es ist Zeit für neue musikalische Abenteuer. Ich möchte den Jungs in der Band und dem Management danken, besonders Patrick für seinen tollen Hochgeschwindigkeitszug, den ich in den letzten 6 Jahren besteigen durfte. Wir haben zahllose Shows in vielen Ländern gespielt und ich bin sehr dankbar für all die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, all die Freundschaften, die wir geschlossen haben, und all die Fans da draußen. Es war einfach eine unglaubliche Erfahrung, von Fans und Freunden auf der ganzen Welt willkommen geheißen zu werden und das alles mit einer großartigen Truppe von Jungs zu erleben.“

Rutgers Aufgaben werden von Max Blok übernommen, der von Alkaloid und Dark Fortress bekannt ist. „Ich freue mich riesig, mitteilen zu können, dass ich jetzt Teil von Pestilence bin“, kommentiert Max. „Vielen Dank an Patrick, Michiel und Roel, dass ich in der Band sein durfte. Ich bin gespannt darauf, die neuen Wege zu erkunden und zu sehen, was die Zukunft bringt.“ Patrick Mameli fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass Max Blok den zweiten (Lead-)Gitarrenplatz bei Pestilence übernimmt. Wow, das ging schnell und reibungslos. Nun zurück zum Geschäftlichen: Portals, unser nächstes Album, ist für Juni 2025 geplant.“

Upcoming shows:

19.04.25. BA – Sarajevo, Eternal Flame Festival

26.06.25. DE – Homberg, Miso Open Air

10.08.25. BE – Kortrijk, Alcatraz Festival

19.09.25. DE – Schrobenhausen, Metal Im Void