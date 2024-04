Pet Shop Boys teilen mit “Dancing Star” weiteren Album-Vorboten

Die Pet Shop Boys teilen mit “Dancing Star” einen weiteren Album-Vorboten. Der Song ist digital erhältlich und erscheint am 19. April 2024 als CD-Version. Die Single enthält zwei bisher unveröffentlichte Tracks sowie Remixe von “Dancing Star” und “Party In The Blitz”. Letztgenannter enthält Vocals von Princess Julia. Das neue Studioalbum “Nonetheless” wird am 26. April 2024 bei Parlophone Records erscheinen.

Der neue Song ist vom Leben des Balletttänzers Rudolf Nurejew inspiriert, der 1961 aus der Sowjetunion überlief. Der Song erscheint auch in einer Remix-Version des Hamburger Produzenten Solomun, außerdem enthält das Single-Bundle zwei Bonustracks, die von den Pet Shop Boys geschrieben und produziert wurden: „Sense of time” und „If Jesus had a sister”. Abgerundet wird das Single-Bundle durch einen Superchumbo (Tom Stephan) Remix von „Party in the Blitz”, auf dem die Stimme der Londoner Club-Legende Princess Julia zu hören ist.

Das 6-Track-Bundle von „Dancing star“ ist digital überall erhältlich, eine CD-Version der Single folgt am 19. April 2024.

Digitales Bundle/CD-Single:

Dancing star

Sense of time

If Jesus had asister

Dancing star (Solomun extended remix)

Party in the Blitz (Superchumbo remix)

Dancing star (Solomun remix)

„Dancing star” ist nach „Loneliness“ der zweite Song aus dem neuen Studioalbum „Nonetheless” der Pet Shop Boys, das am 26. April 2024 erscheint und ihr erstes seit vier Jahren ist. Das Album enthält 10 neue Songs und wurde von James Ford produziert, der zuletzt Alben von blur, The Last Dinner Party und Beth Gibbons produzierte.

LIVE IN DEUTSCHLAND:

28.06.2024 – Mannheim, SAP Arena

29.06.2024 – Hannover, ZAG Arena

06.07.2024 – Berlin, Uber-Arena (ehemals Mercedes-Benz Arena)

