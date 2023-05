Auch im Jahre 2023 kommen Peter And The Test Tube Babies auf Tour nach Deutschland. Eine Konzertreise am Ende des Jahres hat schon Tradition seitens der Band. Vor dieser Reise gibt es allerdings noch einige Einzeldaten unter anderem auf dem Punk & Disorderly in Berlin in Kürze. Die britischen Urgesteine haben im Jahr 2020 das bislang letzte Studioalbum namens “Fuctifano” via Arising Empire veröffentlicht.

© Peter And The Test Tube Babies Tour 2023

14.12.2023 Berlin, SO36

15.12.2023 Essen, Don’t Panic

16.12.2023 Hamburg, Markthalle

17.12.2023 Osnabrück, Bastard Club

18.12.2023 Saarbrücken, Garage Club

19.12.2023 Karlsruhe, Alte Hackerei

20.12.2023 München, Backstage

21.12.2023 Stuttgart, Im Wizemann

22.12.2023 Köln, Gebäude 9

23.12.2023 Frankfurt, Batschkapp