Peter Gabriel mit neuer Vollmond-Single “Love Can Heal”

Am 31. August war wieder Vollmond und es bedeutet natürlich auch, dass es von Musiker Peter Gabriel eine weitere Single aus seinem kommenden Album “i/o” gibt. Diese heißt “Love Can Heal” und ist “ein verträumtes, experimentelles Stück mit abstrakten Bildern”, erklärt der britische Künstler.

Die Geburtsstunde des Songs liegt schon deutlich länger zurück, als man vermuten mag. Bereits während seiner letzten Tour hat Peter Gabriel den Song immer wieder gespielt. Seine Premiere feierte “Love Can Heal” allerdings schon 2016 während der gemeinsamen “Rock, Paper, Scissors”-Tour mit Sting in Nordamerika.

© Peter Gabriel – i/o Artwork

“Love Can Heal habe ich 2016 geschrieben und dann mitten in der laufenden Tour angefangen ihn zu spielen. Der Song ist der britischen Abgeordneten Jo Cox gewidmet, die ich auf einer Konferenz kennenlernen durfte und die leider von einem Extremisten ermordet wurde”, so der 73-jährige.

Sinnbildlich steht der Track für die Themen von i/o, weil es “um Gefühle geht und darum sich mit allem verbunden zu fühlen”, erzählt Gabriel. Er sei “eine Arbeit, in der die Dinge miteinander verwoben sind, aber nicht unbedingt herausstechen. Sie sind einfach Teil des Großen und Ganzen”.

PETER GABRIEL – “LOVE CAN HEAL”

© Peter Gabriel – i/o Tour 2023

